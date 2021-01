Le autorità australiane irritate per le continue lamentele dei giocatori in quarantena

Le continue proteste dei giocatori e giocatrici in quarantena a Melbourne, esternate senza mezzi termini ed amplificate dalla diffusione sui social media – quindi facilmente riportate dalla stampa internazionale – hanno irritato non poco le autorità pubbliche in Australia, in particolare i dipartimenti di sanità e sicurezza dello stato di Victoria. Lo riporta il quotidiano The Age, insieme ad alcune dichiarazioni al vetriolo del capo della polizia di Melbourne.

Lisa Neville, che supervisiona il sistema di quarantena dello stato di Victoria, non ha nominato un giocatore in particolare, ma ha indicato che il governo sospetta che alcune persone possano aver dato da mangiare a un topo, alimentandone così la presenza. Il riferimento è ovviamente a Yulia Putintseva, che ha pubblicato un video con un topolino nella sua prima stanza, e quindi dopo aver cambiato alloggio ne ha diffuso un altro ancora con un piccolo.

“A quanto ho capito, potrebbe esserci stato qualcuno che gli ha dato da mangiare“, ha dichiarato la signora Neville nella mattinata di Melbourne. “Per prima cosa, abbiamo provveduto a spostare di stanza quel particolare tennista l’altro giorno”. La Sig.ra Neville ha ricordato che i giocatori, vista la condizione di isolamento rigido in cui sono costretti per via della quarantena, devono assumersi come da protocollo sottoscritto la responsabilità di mantenere la pulizia e ordine nelle loro stanze: “Ogni tennista deve pulire la propria stanza e cambiare il proprio letto, se lo desidera. Continueremo a fare il controllo dei parassiti se necessario, ma si spera che il lavoro di controllo dei parassiti e la derattizzazione che è stata fatta questa settimana abbia risolto il problema”.

La direzione del torneo ha invitato i giocatori a smettere di lamentarsi pubblicamente sulle condizioni della quarantena e su altri problemi personali, suggerendo invece un contatto diretto con loro per poter risolvere celermente le situazioni più critiche senza alimentare altre polemiche. Tiley ha parlato ad ABC news, affermando che “Abbiamo invitato i giocatori da tutto il mondo, da oltre 100 paesi, devono capire che in Australia culturalmente c’è un approccio diverso a come viene gestito il virus”, con un chiaro riferimento allo sfogo scomposto (e poi ritrattato) di Bautista Agut dell’altro giorno.

In barba a questi suggerimenti ed avvertimenti, ecco un nuovo messaggio con foto di Yulia Putintseva, la più “combattiva” delle giocatrici in quarantena…

Al momento la situazione “down under” resta piuttosto burrascosa, nonostante l’accorato appello alla calma e alla collaborazione scritto e diffuso ieri da Vika Azarenka.

