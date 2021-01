Challenger Istanbul: Il programma di Martedì 19 Gennaio

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Daniel Elahi Galan vs [Q] Joao Menezes

2. Blaz Rola vs Benjamin Bonzi

3. [Q] Arthur Rinderknech vs [5] Prajnesh Gunneswaran

4. Brandon Nakashima vs [WC] Cem Ilkel

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Sarp Agabigun / Ergi Kirkin vs Robert Galloway / Alex Lawson

2. Luis David Martinez / David Vega Hernandez vs Zdenek Kolar / Szymon Walkow

3. [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emilio Gomez vs [3] Antoine Hoang

2. [Q] Lukas Rosol vs Tallon Griekspoor

3. [Q] Jay Clarke vs Federico Gaio