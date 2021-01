Inizia la prima giornata di allenamento a Melbourne con ritardi (Video)

I primi giorni dei migliori tennisti del mondo a Melbourne non sono stati facili. Con 72 giocatori che non potranno allenarsi durante le due settimane di quarantena perché erano su aerei con persone risultate positive al covid-19, gli altri erano ansiosi di iniziare ad allenarsi questo lunedì ma le cose non stanno andando bene.

I problemi di trasporto tra gli hotel ufficiali e il Melbourne Park hanno causato ritardi e molti giocatori hanno atteso con impazienza nelle ultime ore un segnale di uscita dalla stanza, come si evince dal video dell’australiano Alex De Minaur sui social network. Gli altri tennisti hanno condiviso il sentimento nei commenti.