Novak Djokvoic si fa portavoce delle proteste dei giocatori per la questione di Melbourne

Novak Djokovic, co-fondatore della PTPA, nuova associazione di tennisti, intanto si fa portavoce delle proteste dei giocatori rilanciando e articolando le richieste dei tennisti per avere tutti lo stesso trattamento, tramite lettera inviata a Craig tiley, direttore dell’AO:

1)Materiale fitness e allenamento in tutte le stanze

2)Cibo decente, adeguato al livello dello Slam e ad atleti professionisti

3)Riduzione della durata della quarantena per i giocatori isolati, effettuando più test per verificare l’eventuale negatività.

4)Autorizzare incontri con il proprio team, purché entrambi abbiano superato il test

-4a)Se la proposta è accettata, che siano entrambi sullo stesso piano dell’hotel

5)Spostare, per quanto possibile, il maggior numero di tennisti in case private con un campo da tennis per allenarsi

Ancora nessun commento da parte dei membri del Consiglio dei giocatori ATP e WTA.

Un Grazie a Mandrake