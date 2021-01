Challenger Istanbul: Il programma di Lunedì 18 Gennaio. In campo quattro azzurri

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Arthur Rinderknech vs [5] Ramkumar Ramanathan

2. [2] Denis Istomin vs [7] Jay Clarke (non prima ore: 09:00)

3. [WC] Ergi Kirkin vs Paolo Lorenzi

4. [8] Go Soeda vs Alejandro Tabilo

5. [6] Lorenzo Musetti vs Danilo Petrovic (non prima ore: 13:00)

6. Mohamed Safwat vs [2] Thiago Seyboth Wild

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lukas Rosol vs Ernesto Escobedo

2. Roberto Cid Subervi vs [8] Joao Menezes (non prima ore: 11:00)

3. Lorenzo Giustino vs Alessandro Giannessi

4. Bernabe Zapata Miralles vs Carlos Taberner

5. [WC] Altug Celikbilek vs [7] Jozef Kovalik (non prima ore: 13:00)