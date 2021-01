E’ l’allenatore di Bianca Andreescu il positivo nel volo di Abu Dhabi: “Mi dispiace”

La giornata di oggi è stata segnata dai due voli in arrivo a Melbourne con persone infettate dal Covid-19, cosa che costringe tutti i passeggeri a rimanere nelle loro stanze per 14 giorni. Nessuno se ne andrà, compresi i tennisti, a cui verrà impedito di allenarsi con gli Australian Open alle porte. Uno di questi voli è arrivato da Abu Dhabi e ha portato fuori dai campi da gioco ben 23 tennisti. È ormai noto che la persona che è risultata positiva all’arrivo è Sylvain Bruneau, l’allenatore di Bianca Andreescu.

“Mi dispiace molto condividere che sono risultato positivo al mio arrivo a Melbourne dopo il viaggio da Abu Dhabi. Ho seguito tutti i protocolli e le procedure, compreso il test negativo a 72 ore dal volo- Ho seguito tutti i protocolli anche quando ero in Medio Oriente. Non ho idea di come abbia preso il virus”.

Tuttavia, il più grande rammarico di Bruneau è stato l’impatto che ha avuto su tutti coloro che ora sono confinati e non hanno la possibilità di allenarsi. “Sono estremamente triste e dispiaciuto per le conseguenze che ho causato su tutti coloro che erano sull’aereo con me. Il resto della mia squadra è negativo e spero che qualsiasi inconveniente sia minimo”.