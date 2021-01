Amanda Anisimova ancora positiva dovrà saltare l’Australian Open

Il Covid-19 ha colpito diversi tennisti negli ultimi giorni. Solo questo giovedì, Madison Keys, Andy Murray e Fokina hanno accusato il nuovo coronavirus e Amanda Anisimova, uno dei grandi talenti del circuito, aveva già annunciato la scorsa settimana la sua positività.

Tuttavia, la giovane americana ha ancora il Covid-19, il che significa che perderà l‘Australian Open, in quanto non sarà in grado di recarsi a Melbourne e, per questo, non sarà in grado di rispettare in tempo i 14 giorni di quarantena obbligatoria nel Paese.

L’Anisimova, numero 30 della classifica mondiale, ha perso già il WTA 500 di Abu Dhabi, dove diede forfait a causa della sua positività al Covid.