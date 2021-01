Madison Keys rivela: “Sono positiva al Covid-19, resto in auto isolamento a casa”

Giornata calda sul fronte tennisti-Covid, ma del resto con l’avvio dei viaggi verso l’Australia, era ampiamente prevedibile che scoppiasse qualche altro caso. Dopo l’indiscrezione della positività di Andy Murray (ancora l’interessato non ha dichiarato niente in merito, anche sui suoi social tutto tace), arriva la conferma ufficiale di un nuovo caso. L’americana Madison Keys ha scritto una breve nota su Twitter, confermando di aver contratto il virus. Ecco le sue parole.

“Volevo farvi sapere che sfortunatamente sono risultata positiva al Covid-19 prima di intraprendere il viaggio per l’Australia. Sono molto dispiaciuta di non poter esser in grado di giocare le prossime settimane dopo aver lavorato così duramente nella off-season e conoscendo i grandi sforzi di Tennis Australia e tutto il tour per poterci consentire di giocare i prossimi eventi. Sono in auto isolamento a casa e continuerò a seguire tutte le necessarie precauzioni. Non vedo di tornare a competere sul tour nei prossimi mesi. Grazie per il vostro sostegno”

Marco Mazzoni