Alcune note statistiche sulle appena concluse qualificazioni femminili dell’Australian Open.

– Erano rappresentate 38 nazioni, dai giganti USA (14) e Russia (11) fino alla minuscola Andorra

– 13 nazioni avevano almeno 4 rappresentanti, ma solo 3 hanno avuto 2 qualificate: Italia, Francia e Russia

– tra queste 13 nazioni nessuna qualificata per Romania (6), Cina, Spagna, Germania* ed Olanda, tutte queste con 4 rappresentanti.

– l’Australia aveva 8 rappresentanti ma nessuna si è qualificata. C’è da precisare che di queste solo una, Perez, era in tabellone per merito, le altre 7 erano WC

– percentualmente il miglior risultato l’ha conquistato l’Italia 2/4, il peggiore gli USA 1/14

– la qualificata col ranking più basso è la canadese Rebecca Marino, #312, ex top 38 ma entrata in tabellone con lo lo SR 172, a parte lei è Burel, #237

– solo 5 delle prime 16 teste di serie si sono qualificate, 3 delle seconde 16.

– la qualificatà più “anziana” è la nostra Errani, 33 anni, la più giovane Osuigwe, 18.

– il cutoff finale del tabellone è stato 254, abbastanza in linea con le madia degli ultimi anni.

* piccola notazione extra per la Germania, che è presente nel tabellone principale con 4 veterane (Kerber, Siegemund, Petkovic e Barthel) e non è riuscita ad avere nessuna qualificata. Se l’Italia sta attraversando un periodo grigio per la Germania si prospetta buio pesto.

Un Grazie a Carl