Garín cade in allenamento, si infortuna e non andrà agli Australian Open

Cristían Garín, il numero 22 della classifica mondiale, è l’ultimo forfait dell’Australian Open 2021. Il ventiquattrenne cileno non prenderà uno dei voli charter per Melbourne venerdì e sabato, a seguito di una brutta caduta in una sessione di allenamento dove si è infortunato al polso sinistro. Secondo la stampa cilena, Garín ha subito una torsione al polso e ha scelto di non andare agli Australian Open.

“Sono caduto in allenamento ed ho accusato molto dolore al polso sinistro. È stato molto difficile per me giocare negli ultimi giorni e con tutte le restrizioni non potrò viaggiare con il mio fisioterapista. Non sono riuscito a riprendermi in queste condizioni”, ha dichiarato Garín, triste per aver fallito questo Major.

Garin è il terzo tennista in top 30 a confermare che non andrà a Melbourne, dopo Roger Federer (5°) e John Isner (25°), che avevano già annunciato il ritiro dal torneo.

Isner lo aveva fatto dopo l’inizio della fase di qualificazione del primo Grand Slam del 2021, che si sta svolgendo a Doha, in Qatar, quindi in questo momento, a quasi un mese dall’inizio dal tabellone principale, sono confermati due lucky loser.