Nadal raggiunge un accordo con Bautista e la Spagna cambia capitano in ATP Cup

Rafael Nadal, numero due al mondo e miglior tennista spagnolo, ha avuto la responsabilità di scegliere il capitano della squadra spagnola dell’ATP Cup nel 2021, e ha deciso di scegliere Pepe Vendrell, allenatore di Roberto Bautista Agut. La notizia viene anticipata questo martedì da ‘Marca’.

Francis Roig, uno degli allenatori di Nadal, è stato il capitano nel 2020, anno in cui la Spagna ha perso in finale, ma i due migliori tennisti spagnoli hanno raggiunto un accordo per l’edizione di quest’anno, assegnando il posto all’allenatore del tennista di Castellón.

La ATP Cup si giocherà quest’anno in un formato più breve, dall’1 al 5 febbraio, a Melbourne, presso la Rod Laver Arena e la Margaret Court Arena.