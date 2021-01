Sebastian Korda: “La mia crescita? È tutta una questione di testa”

Il 2021 è appena iniziato, ma il treno di Sebastian Korda, partito allo scorso Roland Garros, pare non essersi mai fermato. Il giovane statunitense, figlio d’arte del grande talento ceko Petr, questa settimana sta impressionando a Delray Beach con un tennis consistente ed offensivo, ma soprattutto per il suo modo di stare in campo.

Ieri sul cemento della Florida ha sorpreso il gigante Isner, sconfitto in tre set. Korda è riuscito ad approfittare delle poche chance concesse dal servizio “bomba” del rivale, monetizzando a suo favore i frangenti favorevoli dell’incontro. Una vittoria che sottolinea come il tennis del 20enne figlio d’arte sia in netta crescita, sostenuto in particolare da una grande forza mentale.

Proprio di quest’aspetto Sebastian ha parlato a fine partita: “Sono davvero contento del modo in cui ho affrontato questo incontro. All’inizio ho capito che sarebbe stato molto difficile battere John su questo campo, piuttosto veloce, ma sono rimasto calmo, senza mai perdere il filo del gioco, e ho cercato soluzioni per contrastare il suo servizio e il suo gioco aggressivo. Quando sono in campo, il mio obiettivo principale è mantenere la mente lucida, essere positivo qualunque cosa accada, perché sono consapevole che solo in questo modo posso offrire il meglio di me stesso. In pochissime occasioni mi vedrete perdere la pazienza o mostrare le mie emozioni. Considero negativo per il mio gioco esternare troppo, ho lavorato a lungo sull’aspetto emotivo per controllare i miei nervi e il linguaggio del corpo in campo. Tutta la mia energia è canalizzata sul gioco, sull’essere positivo e pronto ad approfittare di ogni occasione“.

Considerazioni sagge, che spiegano la forte crescita del classe 2000 statunitense. Dopo l’esplosione allo scorso Roland Garros (sconfitto solo da Nadal negli ottavi dopo aver passato le “quali”, quindi con 6 vittorie, una contro Isner), Sebastian ha concluso il suo 2020 con i quarti nel Challenger tedesco di Ismaning e la vittoria a quello di Eckental (sempre in Germania), risultati che l’hanno portato a chiudere la stagione al n.119. Oggi scenderà in campo in semifinale a Delray Beach vs. Cameron Norrie. In caso di vittoria nel torneo, entrerà nella top100 ATP, ma continuando così l’appuntamento sarà comunque solo rimandato.

Nella scorsa off-season, giravano molto sui social le sue foto scattate dopo un allenamento con la “Agassi Family”, Andre e Steffi. Proprio Steffi ha impressionato particolarmente il giovane Sebastian: “È stato un privilegio potermi allenare insieme due leggende, hanno vinto oltre 30 Slam in totale! Di Steffi mi ha stupito il diritto, trova delle frustate cross che non leggi e filano via velocissime, quasi imprendibili (Steffi ha 51 anni! ndr), ma ancor più mi ha impressionato come lei, per puro divertimento ormai, approccia il campo e l’allenamento. Vedendola allenare, si capisce l’amore per il tennis e perché sia stata capace di una carriera incredibile”.

