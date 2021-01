WTA Abu Dhabi: La finale sarà tra Aryna Sabalenka e Veronika Kudermetova (con il video delle Semifinali)

Proprio quando si pensava che Aryna Sabalenka avrebbe avuto una vita difficile nelle semifinali del WTA 500 di Abu Dhabi, la bielorussa ha fatto la miglior partita della settimana. La decima al mondo ha battuto la greca Maria Sakkari, che aveva mostrato una buona forma, aggiungendo la quattordicesima vittoria consecutiva, questa volta con lo score di 6-3 6-2.

Sabalenka ha avuto bisogno di poco più di un’ora per risolvere il problema, ma i numeri spiegano ancora meglio la superiorità della bielorussa. Ci sono stati 22 vincenti e solo 8 errori non forzati.

Ora in viaggio verso la terza finale di fila, dopo aver vinto i titoli a Ostrava e Linz alla fine del 2020. Questa sarà la tredicesima finale in carriera, e vanta già otto successi.

Tuttavia, per vincere il “premio” più grande della settimana, dovrai superare un giocatrice che vive una settimana da sogno. Veronika Kudermetova (46° WTA) è arrivata alla prima finale della sua carriera, vincendo nella seconda semifinale per 7-6(8) 6-4 contro la giovane Marta Kostyuk. La russa ha dovuto salvare un set point nel tiebreak del primo set.

WTA Abu Dhabi 500 | Cemento | $565.530 – Semifinali

09:00 Sakkari M. (Gre) – Sabalenka A. (Blr)



10:30 Kostyuk M. (Ukr) – Kudermetova V. (Rus)



WTA – DOPPIO: Abu Dhabi (Emirati Arabi), cemento – Semifinali

07:00 Carter H./Stefani L. – Siegemund L./Zvonareva V.



12:00 Aoyama S./Shibahara E. – Kenin S./Tomljanovic A.