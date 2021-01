Australian Open: I risultati completi del Day 3 Italiani Qualificazioni. Errani e Cocciaretto vicino al main draw. Fuori Gustino e Gatto Monticone

Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian Open.

Sui campi del Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex la 33enne di Massa Lombarda, n.131 del ranking mondiale e 17esima testa di serie delle “quali”, si giocherà mercoledì un posto nel main draw con la croata Ana Konjuh, n.423 WTA ma ex top 20, in gara con una wild card.

Bene anche Elisabetta Cocciaretto, 18esima testa di serie, che sfiderà al turno decisivo la francese Harmony Tan, n.234 del ranking.

Secondo turno fatale, invece, per Giulia Gatto-Monticone.

Si è fermato al secondo turno Lorenzo Giustino, n.151 ATP e 29esima testa di serie, che ha perso per 63 76(7) dal croato Borna Gojo, n.223 ATP.

Turno Decisivo Quali

(17) Sara Errani (ITA) c. (wc) Ana Konjuh (CRO)

18) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Harmony Tan (FRA)

Australian Open – 2° Turno Qualificazioni

Doha – Court B – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

1inc. B. Gojo vs (29) L. Giustino



Doha – Court 2 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

4inc. R. Haase vs G. Moroni (Ora italiana: 12:30 (locale: 15:30))

Dubai – Court 2 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

2inc. G. Garcia Perez vs (17) S. Errani



Dubai – Court 4 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

4inc. M. Benoit vs (18) E. Cocciaretto



Dubai – Court 7 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

4inc. G. Gatto-Monticone vs V. Savinykh