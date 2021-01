Del Potro perde papà Daniel Horacio, deceduto a 63 anni

Gravissimo lutto per lo sfortunato campione Juan Martin Del Potro. La Nacion, quotidiano di Buenos Aires, riporta che oggi a soli 63 anni è deceduto Daniel Horacio Del Potro, papà del tennista albiceleste. Si era sottoposto lo scorso dicembre ad una delicata operazione cardiaca, dalla quale non si era mai ripreso completamente, tanto da aver trascorso le ultime settimane di vita in una clinica della capitale, visto l’estrema fragilità delle sue condizioni.

Di professione veterinario, si era sempre tenuto ai margini della carriera del figlio, non amando esporsi al pubblico, nemmeno nella natia Tandil (non certo una metropoli). Era stato coinvolto nella parte commerciale e contrattuale di Juan Martin, anche se non ha mai abbandonato la propria professione e la gestione dell’azienda agricola familiare, legata alla coltivazione e al bestiame.

Del Potro è sempre stato molto riservato relativamente alla propria famiglia, tuttavia lo scorso giugno – impegnato nella sua “solita” attività di recupero dall’ennesima operazione e infortunio – in una conferenza su ESPN aveva confessato che la sua più forte motivazione a non mollare e tornare a competere erano i suoi genitori: “Mi è rimasto da convincere i miei genitori a prendersi un po ‘di tempo e venire a vedermi giocare. Non mi hanno mai visto in un torneo, solo in Coppa Davis in Argentina. È una cosa che mi da motivazione, non posso arrendermi anche per questo. Devo tornare a giocare, tornare in torneo con anche mia mamma e mio papà, e dire “Roger, saluta il mio vecchio!”

In tutta la carriera, soprattutto dopo i suoi successi (come US Open 2009) Juan Martin ha sempre ringraziato i propri genitori per avergli permesso di giocare, di averlo sostenuto nell’attività giovanile per i costi e moralmente, per avergli inculcato la cultura del lavoro e del rispetto. In particolare proprio il padre l’ha accompagnato nei suoi primi passi a Tandil e nelle prime esperienze giovanili nel paese.

Le più sentite condoglianze a Juan Martin da parte di tutta Livetennis, ma assolutamente da tutti gli appassionati, che hanno seguito con passione (e un filo di tristezza) la sfortunatissima carriera dell’argentino.

Marco Mazzoni