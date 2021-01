ITF Amburgo e Cairo: I Main Draw

ITF HAMBURG(Ger 25k cemento indoor)

[1] Tena Lukas vs Martina Caregaro

Q Qinwen Zheng vs Q Ella Seidel

Q Ekaterina Yashina vs Susan Bandecchi

WC Eva Lys vs [8] Anna Bondar

[4] Jodie Anna Burrage vs Amandine Hesse

Q Alice Rame vs Q Federica Di sarra

Irina Fetecau vs Jesika Maleckova

Bianca Turati vs [5] Conny Perrin

[7] Kathinka Von deichmann vs Margot Yerolymos

Q Marina Bassols ribera vs Despina Papamichail

WC Nastasja Mariana Schunk vs Jessica Pieri

WC Noma Noha akugue vs [3] Ulrikke Eikeri

[6] Valentini Grammatikopoulou vs Nicoleta-Catalina Dascalu

WC Julia Middendorf vs [Q Ioana Loredana Rosca

Elizabeth Halbauer vs Q Marine Partaud

Linda Fruhvirtova vs [2] Sofya Lansere

ITF CAIRO(Egy 15k terra)

In attesa…..