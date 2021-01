MEF Tennis Events – Challenger 2021: due nuovi eventi in Spagna. Confermati i tornei in Italia

La nuova stagione di MEF Tennis Events parte con il botto. La società che organizza tornei internazionali dal 2007, e che ha segnato la ripartenza del tennis in Italia dopo il lockdown, darà vita a due nuovi tornei maschili in Spagna. Domenica 21 febbraio, infatti, inizierà il primo di due ATP Challenger consecutivi ospitati da El Cortijo Club de Campo, situato nella città di Telde, in provincia di Las Palmas de Gran Canaria. Il circolo è uno dei centri sportivi migliori dell’isola e, oltre al tennis, è sede di campi da golf ed equitazione.

L’annuncio di Marchesini – “L’organizzazione di questi due nuovi tornei ci riempie di orgoglio – dichiara con estrema soddisfazione Marcello Marchesini, presidente MEF Tennis Events -. Quello che siamo riusciti a fare nella seconda parte del 2020 ci ha fatto notare anche all’estero, grazie al giudizio positivo dei giocatori che settimana dopo settimana ci forniscono ottimi pareri sugli eventi. Gli ottimi rapporti con le istituzioni locali, con la Real Federacion Espanola de Tenis e con l’ATP hanno reso possibile la realizzazione dei due Challenger a cavallo tra febbraio e marzo: onestamente non vediamo l’ora”.

Confermati i Challenger in Italia – Nonostante le evidenti difficoltà e i rischi da contenere nel tragico anno appena terminato, MEF Tennis Events è stata al centro del tennis in Italia con un lunghissimo tour chiuso, a sorpresa, addirittura a novembre. Dopo i Campionati Italiani Assoluti di giugno a Todi, a Perugia è andata in scena la seconda tappa del circuito maschile e femminile sponsorizzato da ZzzQuil Natura. Poi le finali di Serie A1 BMW e gli Internazionali di Tennis Città di Todi, entrambi ospitati dallo splendido Tennis Club Todi 1971. In conclusione il trasferimento in Emilia-Romagna per gli Internazionali di Tennis Città di Forlì, gli Internazionali di Tennis Emilia-Romagna e gli Internazionali di Tennis Città di Parma. Nel 2021 tali Challenger saranno confermati, oltre al ritorno di quello di Perugia. Stelle del circuito mondiale, giovani di belle speranze e totem del mondo del tennis: i tornei targati MEF Tennis Events sono da oltre un decennio palcoscenico di incontri memorabili e performance destinate a restare negli annali, come il trionfo a Forlì di Lorenzo Musetti (primo titolo Challenger in carriera del giovane azzurro). Ora è tempo di una nuova partenza: l’isola di Gran Canaria si prepara ad accogliere un grande spettacolo