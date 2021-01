Kohlmann e la separazione di Zverev e Ferrer: “È stata una sorpresa ma ho capito la decisione di Ferrer”

Alexander Zverev e David Ferrer hanno seguito strade diverse all’inizio della stagione, con una delle novità più sorprendenti di questo inizio anno.

La fine della partnership è stata molto commentata, e la sorpresa è stata la reazione principale. Questa è esattamente la linea che Michael Kohlmann, capitano della squadra tedesca di Coppa Davis, ha avuto, anche se confessa di aver capito la decisione.

“La collaborazione è sembrata buona per tutti, molto fruttuosa. Il successo era lì, l’armonia anche. E’ stata anche una sorpresa per me”, ha detto l’ex giocatore tedesco in una dichiarazione al sito web ‘SID’.

“Ma Ferrer ha commentato sui media spagnoli che non era il momento giusto per continuare il lavoro con Sascha. Voleva essere vicino alla sua famiglia vedendo come andava il coronavirus in giro per il mondo. Capisco la decisione”, ha detto il capitano.