ATP Delray Beach: Il programma dei Quarti di Finale. C’è Gianluca Mager

Stadium – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Christian Harrison vs Gianluca Mager

2. [4] Hubert Hurkacz vs [Q] Roberto Quiroz OR Ivo Karlovic (non prima ore: 20:30)

3. Sebastian Korda vs [2] John Isner (non prima ore: 00:00)

4. [8] Frances Tiafoe vs Cameron Norrie OR [3] Adrian Mannarino (non prima ore: 02:00)