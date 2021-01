Australian Open: I risultati completi dei tennisti italiani nel Day 2 Quali. Passano Gatto Monticone e Cocciaretto. Male gli azzurri tranne Moroni

Seconda giornata delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian Open, che quest’anno si stanno disputando – per la prima volta nella storia, in via eccezionale sul cemento di Doha, in Qatar (il torneo maschile), e su quello di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (la gara femminile).

Gian Marco Moroni, n.229 ATP, ha sconfitto il tedesco Mischa Zverev (fratello maggiore del top-player Alexander), n.264 del ranking.

Eliminati Paolo Lorenzi, 25esima testa di serie, Federico Gaio e Matteo Viola.

Debutto convincente di Elisabetta Cocciaretto, 18esima testa di serie. Avanza anche Giulia Gatto-Monticone.

Eliminata invece Martina Di Giuseppe

Secondo turno

(29) Lorenzo Giustino (ITA) c. Borna Gojo (CRO)

Gian Marco Moroni (ITA) c. Robin Haase (NED)

Secondo turno

(17) Sara Errani (ITA) c. Georgina Garcia Perez (ESP)

(18) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Marie Benoit (BEL)

Giulia Gatto-Monticone (ITA) c. Valeria Savinykh (RUS)

Australian Open – 1° Turno Qualificazioni

Doha – Court B – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

3INC. M. Viola vs (18) N. Milojevic



GS Australian Open M. Viola M. Viola 4 4 N. Milojevic [18] N. Milojevic [18] 6 6 Vincitore: N. Milojevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Viola 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 N. Milojevic 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 M. Viola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Viola 15-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Viola 0-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Viola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Viola A-40 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Milojevic 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5INC. G. Moroni vs (WC) M. Zverev



GS Australian Open G. Moroni G. Moroni 4 6 6 M. Zverev M. Zverev 6 3 0 Vincitore: G. Moroni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 G. Moroni 40-30 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 G. Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Zverev 15-40 0-15 0-30 0-40 30-40 2-0 → 3-0 G. Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Moroni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 G. Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Moroni 15-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Zverev 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Moroni 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Moroni 40-A 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Moroni 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Moroni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Moroni 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Moroni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Doha – Court 3 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

4INC. A. Muller vs (17) F. Gaio



GS Australian Open A. Muller A. Muller 6 6 F. Gaio [17] F. Gaio [17] 1 1 Vincitore: A. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Gaio 15-40 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Muller 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 F. Gaio 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Muller 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Gaio 40-0 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Muller 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Muller 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Doha – Court 4 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

2INC. (WC) J. Smith vs (25) P. Lorenzi



GS Australian Open J. Smith J. Smith 7 6 P. Lorenzi [25] P. Lorenzi [25] 5 1 Vincitore: J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 P. Lorenzi 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Smith A-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 J. Smith 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Smith 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Dubai – Court 1 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

2INC. (14) M. Gasparyan vs M. Di Giuseppe



GS Australian Open M. Gasparyan [14] M. Gasparyan [14] 6 4 6 M. Di Giuseppe M. Di Giuseppe 3 6 2 Vincitore: M. Gasparyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Gasparyan 15-40 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Gasparyan 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Gasparyan 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Gasparyan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Gasparyan 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Gasparyan 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Gasparyan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Di Giuseppe 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Gasparyan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Gasparyan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 M. Gasparyan A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Gasparyan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Gasparyan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Gasparyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Dubai – Court 4 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

2INC. G. Gatto-Monticone vs V. Ivakhnenko



GS Australian Open G. Gatto-Monticone G. Gatto-Monticone 6 6 V. Ivakhnenko V. Ivakhnenko 2 3 Vincitore: G. Gatto-Monticone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Ivakhnenko 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Gatto-Monticone 40-15 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Ivakhnenko 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 V. Ivakhnenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Ivakhnenko 15-40 0-15 15-15 15-30 1-0 → 2-0 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Dubai – Court 7 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

4INC. G. Ce vs (18) E. Cocciaretto