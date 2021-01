Australian Open – Qualificazioni (Doha-Dubai): Il programma completo di Lunedì 11 Gennaio (Day 2). Sette azzurri in campo

Doha – Court A – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

M. Mmoh vs (24) D. Petrovic

(4) D. Kudla vs E. Benchetrit

(1) G. Barrere vs Z. Kolar

(3) A. Karatsev vs B. Nakashima

(6) T. Seyboth Wild vs R. Haase

Doha – Court B – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

E. Gulbis vs (32) B. Rola

(14) J. Kovalik vs B. Tomic

M. Viola vs (18) N. Milojevic

R. Molleker vs P. Polansky

G. Moroni vs (WC) M. Zverev

Doha – Court 1 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

(7) D. Dzumhur vs E. Gomez

(16) G. Soeda vs M. Cressy

M. Janvier vs L. Rosol

M. Krueger vs E. Couacaud

B. Bonzi vs Q. Halys

Doha – Court 2 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

J. Lenz vs R. Olivo

(2) H. Dellien vs A. Tabilo

(WC) D. Sweeny vs M. Copil

L. Broady vs C. Lestienne

C. Ilkel vs (26) P. Gojowczyk

Doha – Court 3 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

A. Harris vs R. Bemelmans

T. Ito vs Y. Maden

(12) P. Gunneswaran vs B. Schnur

A. Muller vs (17) F. Gaio

Doha – Court 4 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

G. Andreozzi vs (WC) T. Schoolkate

(WC) J. Smith vs (25) P. Lorenzi

L. Lacko vs F. Ferreira Silva

H. Gaston vs M. Purcell

Doha – Court 6 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

M. Bourgue vs E. Escobedo

Z. Li vs T. Kwiatkowski

(WC) H. Bourchier vs T. Griekspoor

R. Safiullin vs (20) O. Otte

Dubai – Court 1 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

(16) M. Sherif vs A. Omae

(14) M. Gasparyan vs M. Di Giuseppe

(WC) A. Myers vs (25) E. Bouchard

(5) K. Kawa vs W. Osuigwe

(8) S. Voegele vs K. Gerlach

Dubai – Court 2 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

(1) K. Juvan vs (WC) S. Sanders

(3) G. Minnen vs (WC) A. Bozovic

(11) T. Martincova vs T. Mrdeza

(WC) C. Kempenaers-Pocz vs (24) V. Tomova

R. Hogenkamp vs (23) V. Golubic

Dubai – Court 3 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

G. Min vs H. Dart

(WC) I. Popovic vs (30) L. Tsurenko

L. Salden vs (WC) O. Gadecki

(WC) S. Mendez vs M. Benoit

X. Wang vs K. Rakhimova

Dubai – Court 4 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

E. Gorgodze vs J. Fett

G. Gatto-Monticone vs V. Ivakhnenko

L. Arruabarrena vs (22) M. Buzarnescu

R. Marino vs J. Cristian

M. Hibi vs X. You

Dubai – Court 5 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

A. Kalinina vs P. Ozgen

V. Savinykh vs (29) N. Vikhlyantseva

M. Zanevska vs L. Paar

(12) C. McNally vs D. Snigur

Dubai – Court 6 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

F. Jones vs (28) M. Niculescu

K. Thandi vs M. Bolkvadze

Y. Yuan vs M. Chwalinska

H. Tan vs A. Kiick

Dubai – Court 7 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

K. Nara vs L. Pattinama Kerkhove

V. Cepede Royg vs A. Muhammad

C. Liu vs I. De Vroome

G. Ce vs (18) E. Cocciaretto