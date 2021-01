ATP Antalya: Stefano Travaglia conquista i quarti di finale

Stefano Travaglia ha conquistato questa mattina i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Antalya.

Il 29enne di Ascoli Piceno, n.75 del ranking, ha sconfitto al secondo turno il finlandese Emil Ruusuvuori, 21enne di Helsinki, n.87 del ranking con il risultato di 76 (4) 62 dopo 1 ora e 45 minuti di partita.

Nei quarti di finale affronterà David Goffin.

Da segnalare che Travaglia nel primo set sotto per 0 a 3, recuperava il break nel quinto gioco (a 15) e poi nel tiebreak avanti per 6 a 4 mancava la prima palla set con il servizio a disposizione ma nel punto successivo strappava un nuovo minibreak all’avversario e portava a casa la prima frazione per 7 punti a 5.

Nel secondo set l’azzurro nel quarto game metteva a segno il break a 30.

Travaglia poi concedeva solo tre punti nei restanti due turni di battuta e portava a casa senza problemi il secondo set e la partita per 6 a 3.