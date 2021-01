Svitolina e Monfils separati durante la quarantena a Melbourne

Elina Svitolina e Gael Monfils, una delle coppie di affiatate del tennis mondiale (da più di due anni), che vivono insieme e hanno passato tutta la crisi pandemica nella stessa casa, sono stati fermati solo dagli Australian Open e non potranno passare insieme le due settimane di quarantena a Melbourne che tutti i tennisti dovranno completare tra il 16 e il 30 gennaio, prima dell’inizio dei tornei in città.

Svitolina ha rivelato alcune delle rigide regole imposte dal torneo australiano. “Sarà un’esperienza molto specifica. Possiamo lasciare le nostre camere d’albergo solo per cinque ore – due per giocare a tennis, due per allenarci e una per mangiare. Una lettera è stata inviata a Gael e a me, indicando che non potremo vederci in quel periodo, per non allargare i nostri rapporti sociali. Non potremo nemmeno essere in quarantena nella stessa stanza”.

L’ex n.2 del mondo, tuttavia, comprende la situazione. “Questo è un ordine del governo australiano. Sarà strano stare così vicini e non potersi vedere. Ma dobbiamo adeguarci”.