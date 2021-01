Brutto infortunio per Kirsten Flipkens ad Abu Dhabi (Video)

Brutto infortunio per Kirsten Flipkens. La belga è stata costretta al ritiro nel corso del match vs. Sofia Kenin al Wta di Abu Dhabi. La statunitense, campionessa all’Australian Open 2020, era avanti 5-4 nel secondo, dopo aver ceduto il primo set 5-7. Purtroppo Filpkens, in una fase delicata del match, nel tentivo di recuperare una palla alta a ridosso della postazione del giudice di linea si è storta una caviglia, cadendo malamente a terra. A niente è servito l’intervento del medico.

Ecco il video dell’infortunio, tratto da Twitter.

Ouch, this looks very nasty, when will they get rid of those stupid things? It’s too dangerous for the players. pic.twitter.com/0amMdZViqT

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 8, 2021