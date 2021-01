ATP Antalya: Vittoria in due set in 56 minuti per Matteo Berrettini, primo favorito del seeding

Matteo Berrettini è approdato questa mattina al secondo turno nel torneo ATP 250 di Antalya.

Il 24enne romano, n.10 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, ha sconfitto all’esordio il turco Ergin Kirkin, n.446 ATP, in gara grazie ad una wild card con il risultato di 60 64 in 56 minuti di partita.

Al secondo turno Matteo Berrettini sfiderà Djere o Kuzmanov [Q].

Da segnalare che Matteo dopo aver vinto facilmente il primo set per 6 a 0, nel secondo parziale ha brekkato l’avversario nel quinto gioco.

Sul 5 a 3 l’azzurro mancava una palla match ed il turco in qualche modo teneva la battuta.

Nel game successivo, sul 5 a 4, Berrettini per la seconda volta del match e nel set si trovava sullo 0-30 ma anche questa volta piazzava 4 punti consecutivi e conquistava la partita per 6 a 4.