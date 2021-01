Kiki Bertens ritornerà in campo a Marzo

Kiki Bertens, nona nella classifica WTA, ha confermato che non parteciperà all’edizione 2021 degli Australian Open. La tennista è stata operata al piede sinistro nell’ottobre dello scorso anno, ma ha dato la buona notizia ai suoi tifosi che è tornata in campo.

Dopo aver corretto una fessura nel tendine d’Achille, la Bertens è riuscita a tornare ad allenarsi con largo anticipo, ma non in tempo per giocare a Melbourne.

“Torna in campo. La mia riabilitazione sta andando molto bene, anche se ho dovuto prendere la difficile decisione di non andare in Australia quest’anno. È ancora troppo presto e il rischio è troppo grande. Continuerò a lavorare per tornare forte all’inizio di marzo”, ha rivelato l’ex Top 5 su Twitter.