ATP Antalya: I risultati completi del Day 1. Avanza Stefano Travaglia. Fuori Caruso e Arnaboldi che ha servito per il match

Esce di scena all’esordio Andrea Arnaboldi nel torneo ATP 250 di Antalya.

L’azzurro, n.267 ATP, è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, n.40 del ranking mondiale e sesta testa di serie con il risultato di 46 75 61 dopo 2 ore e 2 minuti di partita.

Da segnalare che l’azzurro avanti per 64 5-3 ha servito per il match sul 5 a 4 ma ha cecuto malamente a 15 il turno di battuta con Basilashvili che poi piazzava un micidiale parziale di 8 punti a 1 chiudendo la frazione per 7 a 5 e poi dilavava nel terzo set chiudendolo per 6 a 1.

Niente da fare per Salvatore Caruso, n.76 ATP superato per 63 63, in un’ora e 7 minuti di gioco, dal talentuoso kazako Alexander Bublik, n.49 del ranking ed ottava testa di serie in quello che era il primo testa a testa tra i due.

Stefano Travaglia, n.75 ATP, è approdato al secondo turno dopo aver superato il serbo Miomir Kecmanovic, n.42 del ranking e settima testa di serie con il risultato di 16 64 60.

Al secondo turno Stefano sfiderà Emil Ruusuvuori classe 1999 e n.87 ATP.

Md

(1) Berrettini, Matteo vs (WC) Kirkin, Ergi

Djere, Laslo vs (Q) Kuzmanov, Dimitar

Lamasine, Tristan vs Gerasimov, Egor

Caruso, Salvatore vs (8) Bublik, Alexander

(3) Fognini, Fabio vs (Q) Vrbensky, Michael

Chardy, Jeremy vs Albot, Radu

(Q) Molcan, Alex vs Grenier, Hugo

(Q) Kotov, Pavel vs (5) Struff, Jan-Lennard

(6) Basilashvili, Nikoloz vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Celikbilek, Altug vs Zuk, Kacper

(Q) Andreev, Adrian vs (WC) Ilhan, Marsel

Jaziri, Malek vs (4) de Minaur, Alex

(7) Kecmanovic, Miomir vs Travaglia, Stefano

Ruusuvuori, Emil vs Vesely, Jiri

(Q) Bachinger, Matthias vs Kuhn, Nicola

Herbert, Pierre-Hugues vs (2) Goffin, David

ATP Antalya 250 | Cemento | e300.000 – Td Quali e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Blaz Kavcic vs [12] Alex Molcan



ATP ATP Antalya Kavcic B. Kavcic B. 6 4 5 Molcan A. Molcan A. 1 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Molcan A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Kavcic B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Molcan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Kavcic B. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Molcan A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-15 5-2 → 5-3 Kavcic B. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Molcan A. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Kavcic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Molcan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kavcic B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kavcic B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Kavcic B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Kavcic B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Molcan A. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Kavcic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Molcan A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Kavcic B. 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Molcan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kavcic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Molcan A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Kavcic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Molcan A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Kavcic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Molcan A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Kavcic B. 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Molcan A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Altug Celikbilek vs Kacper Zuk



ATP ATP Antalya Celikbilek A. Celikbilek A. 7 7 Zuk K. Zuk K. 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Celikbilek A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Zuk K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Celikbilek A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Zuk K. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Celikbilek A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Celikbilek A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Celikbilek A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Zuk K. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Celikbilek A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Celikbilek A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 7-6 Zuk K. 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 6-6 → 7-6 Celikbilek A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Celikbilek A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Zuk K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Celikbilek A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Celikbilek A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Zuk K. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Celikbilek A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Zuk K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Celikbilek A. 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1

3. Pierre-Hugues Herbert vs [2] David Goffin



ATP ATP Antalya Herbert P. Herbert P. 6 5 0 Goffin D. Goffin D. 3 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Herbert P. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Goffin D. 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Herbert P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Herbert P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Herbert P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Goffin D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Herbert P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Goffin D. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Herbert P. 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Herbert P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Herbert P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Goffin D. 15-0 40-0 1-1 → 1-2 Herbert P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Goffin D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Herbert P. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Goffin D. 0-15 15-15 15-30 4-3 → 5-3 Herbert P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Goffin D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Herbert P. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Goffin D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Herbert P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Goffin D. 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Herbert P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Mert Naci Turker vs [11] Michael Vrbensky



ATP ATP Antalya Turker M. Turker M. 4 3 Vrbensky M. Vrbensky M. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Turker M. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Turker M. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Vrbensky M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Turker M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Vrbensky M. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Turker M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Vrbensky M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Turker M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Vrbensky M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Turker M. 0-15 15-15 30-15 3-5 → 4-5 Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Turker M. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Turker M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Vrbensky M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Turker M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Vrbensky M. 0-15 0-30 15-40 0-1 → 1-1 Turker M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [6] Nikoloz Basilashvili vs Andrea Arnaboldi



ATP ATP Antalya Basilashvili N. Basilashvili N. 4 7 6 Arnaboldi A. Arnaboldi A. 6 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Arnaboldi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Arnaboldi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Arnaboldi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Arnaboldi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Arnaboldi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Arnaboldi A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Arnaboldi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Arnaboldi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Arnaboldi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Basilashvili N. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Arnaboldi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Arnaboldi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Arnaboldi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Arnaboldi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Arnaboldi A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Salvatore Caruso vs [8] Alexander Bublik



ATP ATP Antalya Caruso S. Caruso S. 3 3 Bublik A. Bublik A. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Bublik A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Bublik A. 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Bublik A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Bublik A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Bublik A. 0-15 0-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Bublik A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Andrea Pellegrino vs [8] Dimitar Kuzmanov



ATP ATP Antalya Pellegrino A. Pellegrino A. 6 6 5 Kuzmanov D. Kuzmanov D. 4 7 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Pellegrino A. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Pellegrino A. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Pellegrino A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Pellegrino A. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Pellegrino A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Pellegrino A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Kuzmanov D. 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 6-6 → 6-7 Pellegrino A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Kuzmanov D. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Pellegrino A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Pellegrino A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Pellegrino A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Pellegrino A. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Pellegrino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pellegrino A. 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Pellegrino A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Pellegrino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Kuzmanov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Pellegrino A. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Pellegrino A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kuzmanov D. 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [5] Matthias Bachinger vs [10] Lucas Miedler



ATP ATP Antalya Bachinger M. Bachinger M. 6 6 Miedler L. Miedler L. 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Bachinger M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Miedler L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Bachinger M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Miedler L. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Miedler L. 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Bachinger M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Miedler L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Miedler L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Miedler L. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Bachinger M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Miedler L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Bachinger M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Miedler L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [7] Miomir Kecmanovic vs Stefano Travaglia



ATP ATP Antalya Kecmanovic M. Kecmanovic M. 6 4 0 Travaglia S. Travaglia S. 1 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Kecmanovic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Kecmanovic M. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Kecmanovic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-40 2-4 → 3-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-15 1-4 → 2-4 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kecmanovic M. 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrea Vavassori vs [WC] Adrian Andreev



ATP ATP Antalya Vavassori A. • Vavassori A. 0 4 6 Andreev A. Andreev A. 0 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Vavassori A. 6-7 Vavassori A. 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 → 6-7 Andreev A. 15-0 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Andreev A. 15-0 30-0 4-3 → 4-4 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Vavassori A. 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Andreev A. 15-15 3-0 → 3-1 Vavassori A. 15-15 2-0 → 3-0 Andreev A. 0-15 15-0 15-30 30-30 1-0 → 2-0 Vavassori A. 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Andreev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Vavassori A. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Andreev A. 15-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Vavassori A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andreev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Vavassori A. 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Andreev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Vavassori A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [2] Pavel Kotov vs Harri Heliovaara



ATP ATP Antalya Kotov P. Kotov P. 6 6 Heliovaara H. Heliovaara H. 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Heliovaara H. 15-0 40-0 5-1 → 5-2 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Heliovaara H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-15 4-0 → 4-1 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Heliovaara H. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Heliovaara H. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kotov P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Heliovaara H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Heliovaara H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Kotov P. 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Heliovaara H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Heliovaara H. 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Emil Ruusuvuori vs Jiri Vesely