ATP Antalya e Delray Beach: in attesa delle qualificazioni, nei tabelloni principali presenti 20 giocatori fuori dalla Top-100

Con le qualificazioni degli Australian Open ormai alle porte, era inevitabile ritrovarsi ad assistere ai primi tornei della stagione con tanti tennisti di secondo piano ai nastri di partenza. Tra Antalya e Delray Beach, sedi dei due eventi ATP 250 che inaugurano la nuova stagione, sono venti, in attesa delle qualificazioni (il numero salirà a 30), i giocatori fuori dalla Top-100 ammessi direttamente nei tabelloni principali.

In Turchia, in particolare, non c’è nessun giocatore tra la posizione n.101 e la n.200: il primo tra quelli fuori dalla Top-100 è il tunisino Malek Jaziri, attuale n.249 del mondo, seguito dal francese Hugo Grenier e dallo spagnolo Nicola Kuhn. Negli Stati Uniti, invece, il primo giocatore tra quelli posizionati oltre la Top-100 è il colombiano Daniel Elahi Galan. n.115 ATP: alle sue spalle Sebastian Korda e Ivo Karlovic, rispettivamente n.119 e n.148.

MAIN DRAW ANTALYA – GIOCATORI FUORI DALLA TOP-100:

249. MALEK JAZIRI

250. HUGO GRENIER

253. NICOLA KUHN

262. KACPER ZUK

267. ANDREA ARNABOLDI

271. TRISTAN LAMASINE

309. ALTUG CELIKBILEK

446. ERGI KIRKIN

571. MARSEL ILHAN

MAIN DRAW DELRAY BEACH – GIOCATORI FUORI DALLA TOP-100:

115. DANIEL ELAHI GALAN

119. SEBASTIAN KORDA

148. IVO KARLOVIC

194. MACKENZIE MCDONALD

251. NOAH RUBIN

256. TOMAS MARTIN ETCHEVERRY

268. JI-SUNG NAM

274. BJORN FRATANGELO

281. THOMAZ BELLUCCI

299. JC ARAGONE

481. RYAN HARRISON