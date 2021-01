ATP Antalya: Il Tabellone Principale. Matteo Berrettini guida il seeding. Un qualificato o lucky loser per Fognini. Altri tre azzurri al via

ATP Antalya 250 | Cemento | e300.000

(1) Berrettini, Matteo vs (WC) Kirkin, Ergi

Djere, Laslo vs Qualifier/Lucky Loser

Lamasine, Tristan vs Gerasimov, Egor

Caruso, Salvatore vs (8) Bublik, Alexander

(3) Fognini, Fabio vs Qualifier/Lucky Loser

Chardy, Jeremy vs Albot, Radu

Qualifier/Lucky Loser vs Grenier, Hugo

Qualifier/Lucky Loser vs (5) Struff, Jan-Lennard

(6) Basilashvili, Nikoloz vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Celikbilek, Altug vs Zuk, Kacper

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Ilhan, Marsel

Jaziri, Malek vs (4) de Minaur, Alex

(7) Kecmanovic, Miomir vs Travaglia, Stefano

Ruusuvuori, Emil vs Vesely, Jiri

Qualifier/Lucky Loser vs Kuhn, Nicola

Herbert, Pierre-Hugues vs (2) Goffin, David