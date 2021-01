Ranking Under 18: Matilde Paoletti approda in Top-20. Sono quattro le italiane tra le prime cinquanta del mondo

L’International Tennis Federation (ITF) ha pubblicato le nuove classifiche internazionali giovanili dopo l’esclusione di tutti i tennisti nati nel 2002 per sopraggiunti limiti di età. Matilde Paoletti guadagna dodici posizioni e, oltre a confermarsi la numero uno d’Italia, entra in Top-20 andandosi a piazzare in diciottesima posizione.

Complessivamente sono quattro le giocatrici azzurre tra le prime 50 del mondo: Beatrice Ricci, Eleonora Alvisi e Lisa Pigato occupano le posizioni dalla 35 alla 37, appena fuori dalla Top-50 c’è Alessandra Simone (n.53). La prima tennista nata nel 2004 è Giulia Martinelli, che ha guadagnato poco più di ottanta posizioni diventando n.184 del mondo; la prima 2005, invece, è Anna Paradisi, attuale n.319 ITF.

TOP-10 ITALIANA 2021:

18- Matilde Paoletti (2003) +12

35- Beatrice Ricci (2003) +26

36- Eleonora Alvisi (2003) +26

37- Lisa Pigato (2003) +28

53- Alessandra Simone (2003) +39

115- Camilla Zanolini (2003) +64

146- Asia Serafini (2003) +72

176- Arianna Zucchini (2003) +85

184- Giulia Martinelli (2004) +85

195- Georgia Pedone (2004) +97