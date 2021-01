Ivo Karlovic sceglie Delray Beach invece delle quali dell’Australian Open

Ivo Karlovic, 41 anni e attualmente al 148° del ranking ATP, inizierà la prossima settimana un’altra stagione nel circuito ATP e questa domenica ha preso una curiosa decisione sull’inizio della sua stagione.

Il croato, che è stato anche in top 20 in carriera, ha scelto di ritirarsi dalle qualificazioni dell’Australian Open, che si giocheranno dal prossimo 10 gennaio a Doha, in Qatar, per gareggiare nell’ATP 250 a Delray Beach, negli Stati Uniti.

Nessun giocatore iscritto alle qualificazioni dell’Australian Open può essere nella lista ATP della prossima settimana contemporaneamente, quindi tutti i giocatori hanno dovuto fare una scelta.