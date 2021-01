Incredibile in Australia: cancellato il G5 di Traralgon a poche ore dall’inizio delle qualificazioni

Alle ore 18 locali, le 8 di questa mattina in Italia, sarebbero dovuti essere sorteggiati i tabelloni delle qualificazioni del torneo G5 di Traralgon, primo evento della stagione 2021 per quanto concerne il circuito Juniores. Un’ora prima della cerimonia, però, gli organizzatori hanno comunicato la cancellazione del torneo a causa dell’incertezza dovuta all’aumento dei casi di Coronavirus nello stato del Victoria: “Dopo molte discussioni, abbiamo preso la decisione di cancellare il G5 che sarebbe dovuto cominciare domani. Tennis Australia ha monitorato molto attentamente la situazione nel Victoria e visti i recenti sviluppi si è deciso di non disputare la manifestazione. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati a giocatori e staff, ma questa decisione è stata presa al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti“.

Ad aprire il 2021, dunque, sarà esclusivamente il G4 di Francoforte, al quale prenderanno parte due giocatori italiani. Per quanto riguarda i tornei in Australia, la prossima settimana si dovrebbe disputare un G4 sempre a Traralgon, anche se al momento non si può in alcun modo confermare lo svolgimento del torneo: “Siamo fiduciosi di poter ospitare il G4 a partire dal prossimo weekend, la nostra priorità è la salute dei giocatori e degli addetti ai lavori dunque ci prendiamo un po’ di tempo prima di confermare l’inizio dell’evento. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato in questo periodo complicato, incrociamo le dita in vista dei prossimi impegni“, si legge nel comunicato diffuso dalla Traralgon Tennis Association.

Al torneo di Grado 5 cancellato a pochi minuti dal sorteggio delle qualificazioni (e di conseguenza a poche ore dall’inizio dello stesso tabellone cadetto), avrebbero dovuto partecipare solo tennisti australiani nel torneo maschile (nessuno straniero tra main draw e “quali”) mentre al femminile ci sarebbe dovuta essere una sola giocatrice straniera (l’indiana Rachna X nelle qualificazioni).