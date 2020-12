Coppa Davis, World Group I: Argentina-Bielorussia rinviata al mese di settembre

Arrivano ulteriori novità dalla programmazione delle sfide del World Group I di Coppa Davis. A differenza di quanto comunicato inizialmente, la sfida tra Argentina e Bielorussia non si disputerà nel mese di marzo ma è da considerarsi rinviata a settembre 2021: ancora incerte le giornate di gara, ma quel che è sicuro è che l’incontro si giocherà nella settimana del 13 settembre così come accadrà per tutte le altre otto partite in programma.

In attesa di conferme ufficiali dall’ATP relativamente ai tornei da disputarsi nel prossimo autunno, l’ITF ha già “prenotato” una settimana per far giocare gli incontri di World Group I e World Group II: vedremo, nei prossimi mesi, se effettivamente ci sarà spazio o meno per la competizione a squadre.