Jo Wilfried Tsonga dà forfait agli Australian Open: “Non andare in Australia quest’anno è straziante”. Al suo posto entra Andreas Seppi

Il tennista francese Jo-Wilfried Tsonga ha reso ufficiale in una dichiarazione che non giocherà agli Australian Open 2021. Il 35enne francese soffre di una pubalgia che negli ultimi mesi gli ha impedito di essere in campo.

Posizionato al numero 62 della classifica, Tsonga non gioca dall’ultimo Australian Open quando si è ritirato al primo turno contro l’australiano Alexei Popyrin: “Nonostante i notevoli progressi negli ultimi mesi, non riesco ancora a tornare alle competizioni. Il mio obiettivo non è altro che tornare al 100%. Non vedo l’ora di tornare in campo, ma devo avere pazienza. Non andare in Australia quest’anno è straziante “, ha dichiarato il francese.

Al suo posto nel tabellone principale entra il nostro Andreas Seppi.