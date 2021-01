Il Punto: tutti i tennisti italiani impegnati questa settimana nei tornei ATP (MD e qualificazioni). Arnaboldi fuori di un posto da Antalya

Torna la rubrica di LiveTennis volta ad offrire una panoramica completa degli impegni dei tennisti italiani nel circuito ATP. Nella prima settimana del 2021, saranno otto gli azzurri ai nastri di partenza dei due eventi in programma ad Antalya e Delray Beach: l’unico a preferire la trasferta negli USA è Gianluca Mager, mentre altri sette giocatori saranno protagonisti in Turchia tra main draw (Berrettini, Fognini, Travaglia, Caruso) e qualificazioni (Arnaboldi, Pellegrino, Vavassori).

Per quanto concerne gli alternates, Andrea Arnaboldi risulta fuori di appena una posizione dal tabellone principale del torneo di Antalya: il tennista canturino potrebbe fare il suo accesso nel main draw già nelle prossime ore in caso di un ritiro. Nello stesso torneo, Andrea Pellegrino è fuori di cinque posizioni dal main draw: per il tennista pugliese la situazione appare già più complicata, ma non è da escludere un suo ingresso in tabellone principale all’ultima ora.

ATP 250 ANTALYA (cemento outdoor)

MAIN DRAW: Berrettini, Fognini, Sinner , Travaglia, Caruso, Cecchinato

ALTERNATES MAIN DRAW: Arnaboldi (1), Pellegrino (5), Bonadio (10), Vavassori (20)

QUALIFICAZIONI: Arnaboldi, Pellegrino, Vavassori

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Zeppieri , Bega , Brancaccio

ATP 250 DELRAY BEACH (cemento outdoor)

MAIN DRAW: Mager

ALTERNATES MAIN DRAW: Arnaboldi , Bonadio (10), Vavassori

QUALIFICAZIONI: nessun italiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Zeppieri , Bega , Cobolli (19)



Ultimo aggiornamento: 4 gennaio, ore 11.10