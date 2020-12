Australian Open 2021: assegnate le prime sei wild card per i tabelloni principali

Gli organizzatori degli Australian Open hanno reso noti i nominativi dei primi sei giocatori a cui sarà concessa una wild card per il primo Major stagionale. In attesa di un invito per Andy Murray, nel tabellone principale maschile saranno al via Christopher O’Connell e Marc Polmans mentre al torneo femminile prenderanno parte Daria Gavrilova, Astra Sharma, Maddison Inglis e Lizette Cabrera.

Nel medesimo comunicato, Tennis Australia ha informato che per il 2021 non saranno offerte wild card in collaborazione con la USTA (United States Tennis Association) e la FFT (Fédération Française de Tennis). Nei prossimi giorni sarà completato il quadro dei tennisti invitati a partecipare allo Slam che scatterà nel mese di febbraio.

MAIN DRAW MASCHILE

Christopher O’Connell

Marc Polmans

MAIN DRAW FEMMINILE

Daria Gavrilova

Astra Sharma

Maddison Inglis

Lizette Cabrera