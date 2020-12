Australian Open Femminile: Entry list Md e Qualificazioni. Tre azzurre in Md e quattro in Qualificazioni

Australian Open – Entry list Md in programma dal prossimo 08 Febbraio

BARTY, ASHLEIGH (AUS) 1

HALEP, SIMONA (ROU) 2

OSAKA, NAOMI (JPN) 3

KENIN, SOFIA (USA) 4

SVITOLINA, ELINA (UKR) 5

PLISKOVA, KAROLINA (CZE) 6

ANDREESCU, BIANCA (CAN) 7

KVITOVA, PETRA (CZE) 8

BERTENS, KIKI (NED) 9

SABALENKA, ARYNA (BLR) 10

WILLIAMS, SERENA (USA) 11

BENCIC, BELINDA (SUI) 12

AZARENKA, VICTORIA (BLR) 13

KONTA, JOHANNA (GBR) 14

MUGURUZA, GARBIÑE (ESP) 15

KEYS, MADISON (USA) 16

SWIATEK, IGA (POL) 17

MARTIC, PETRA (CRO) 18

RYBAKINA, ELENA (KAZ) 19

MERTENS, ELISE (BEL) 20

VONDROUSOVA, MARKETA (CZE) 21

SAKKARI, MARIA (GRE) 22

KONTAVEIT, ANETT (EST) 23

BRADY, JENNIFER (USA) 24

KERBER, ANGELIQUE (GER) 25

RISKE, ALISON (USA) 26

MUCHOVA, KAROLINA (CZE) 27

PUTINTSEVA, YULIA (KAZ) 28

YASTREMSKA, DAYANA (UKR) 29

ANISIMOVA, AMANDA (USA) 30

JABEUR, ONS (TUN) 31

VEKIC, DONNA (CRO) 32

ALEXANDROVA, EKATERINA (RUS) 33

WANG, QIANG (CHN) 34

ZHANG, SHUAI (CHN) 35

KUZNETSOVA, SVETLANA (RUS) 36

STRYCOVA, BARBORA (CZE) 37

PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA (RUS) 38

STEPHENS, SLOANE (USA) 39

LINETTE, MAGDA (POL) 40

ZHENG, SAISAI (CHN) 41

FERRO, FIONA (FRA) 42

GARCIA, CAROLINE (FRA) 43

OSTAPENKO, JELENA (LAT) 44

COLLINS, DANIELLE (USA) 45

KUDERMETOVA, VERONIKA (RUS) 46

PODOROSKA, NADIA (ARG) 47

SHVEDOVA, YAROSLAVA (KAZ) 47 (SR)

GAUFF, CORI (USA) 48

HERCOG, POLONA (SLO) 49

MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 50

SIEGEMUND, LAURA (GER) 51

BOUZKOVA, MARIE (CZE) 52

CORNET, ALIZÉ (FRA) 53

SEVASTOVA, ANASTASIJA (LAT) 54

PETERSON, REBECCA (SWE) 55

TIG, PATRICIA MARIA (ROU) 56

TEICHMANN, JIL (SUI) 57

WATSON, HEATHER (GBR) 58

SINIAKOVA, KATERINA (CZE) 59

ROGERS, SHELBY (USA) 60

BLINKOVA, ANNA (RUS) 61

PERA, BERNARDA (USA) 62

PEGULA, JESSICA (USA) 63

VAN UYTVANCK, ALISON (BEL) 64

KREJCIKOVA, BARBORA (CZE) 65

SORRIBES TORMO, SARA (ESP) 66

HSIEH, SU-WEI (TPE) 67

TOMLJANOVIC, AJLA (AUS) 68

PLISKOVA, KRISTYNA (CZE) 69

BADOSA, PAULA (ESP) 70

CIRSTEA, SORANA (ROU) 71

KASATKINA, DARIA (RUS) 72

HIBINO, NAO (JPN) 73

RUS, ARANTXA (NED) 74

DAVIS, LAUREN (USA) 75

GIORGI, CAMILA 76

KOVINIC, DANKA (MNE) 77

BEGU, IRINA-CAMELIA (ROU) 78

ZVONAREVA, VERA (RUS) 78 (SR)

WILLIAMS, VENUS (USA) 79

DIYAS, ZARINA (KAZ) 80

MCHALE, CHRISTINA (USA) 81

BRENGLE, MADISON (USA) 82

DOI, MISAKI (JPN) 83

TREVISAN, MARTINA 85

BOULTER, KATIE (GBR) 85 (SR)

FLIPKENS, KIRSTEN (BEL) 86

ZIDANSEK, TAMARA (SLO) 87

FERNANDEZ, LEYLAH (CAN) 88

SASNOVICH, ALIAKSANDRA (BLR) 90

ZHU, LIN (CHN) 91

BOGDAN, ANA (ROU) 92

KANEPI, KAIA (EST) 93

GRACHEVA, VARVARA (RUS) 94

WANG, YAFAN (CHN) 95

PAOLINI, JASMINE 96

KUZMOVA, VIKTORIA (SVK) 97

LI, ANN (USA) 98

KOSTYUK, MARTA (UKR) 99

STOJANOVIC, NINA (SRB) 100

POTAPOVA, ANASTASIA (RUS) 101

BARTHEL, MONA (GER) 101 (SR)

PETKOVIC, ANDREA (GER) 102

Alternates

1 BOLSOVA , ALIONA (ESP) 103

2 JUVAN, KAJA (SLO) 104

3 BUZARNESCU, MIHAELA (ROU) 104 (SR)

4 KOZLOVA, KATERYNA (UKR) 106

5 DODIN, OCEANE (FRA) 107

6 MARIA, TATJANA (GER) 109

7 MINNEN, GREET (BEL) 110

8 FRIEDSAM, ANNA-LENA (GER) 111

9 STOSUR, SAMANTHA (AUS) 112

10 KAWA, KATARZYNA (POL) 113

11 KALINSKAYA, ANNA (RUS) 114

12 BABOS, TIMEA (HUN) 115

13 VOEGELE, STEFANIE (SUI) 116

14 ZAVATSKA, KATARINA (UKR) 118

15 BARA, IRINA (ROU) 119

16 MARTINCOVA, TEREZA (CZE) 120

17 MCNALLY, CATHERINE (USA) 121

18 BONAVENTURE, YSALINE (BEL) 122

19 WANG, XIYU (CHN) 123

20 PIRONKOVA, TSVETANA (BUL) 123 (SR)

21 DIATCHENKO, VITALIA (RUS) 124

22 GASPARYAN, MARGARITA (RUS) 125

23 KORPATSCH, TAMARA (GER) 126

24 SAMSONOVA, LIUDMILA (RUS) 127

25 SHERIF, MAYAR (EGY) 128

26 SHARMA, ASTRA (AUS) 129

27 INGLIS, MADDISON (AUS) 130

28 ERRANI, SARA 131

29 COCCIARETTO, ELISABETTA 132

30 BELLIS, CATHERINE (USA) 133

Australian Open – Entry list Qualificazioni in programma a Dubai dal prossimo 10 Gennaio

BOLSOVA , ALIONA (ESP) 103

JUVAN, KAJA (SLO) 104

DODIN, OCEANE (FRA) 107

MINNEN, GREET (BEL) 110

FRIEDSAM, ANNA-LENA (GER) 111

STOSUR, SAMANTHA (AUS) 112

KAWA, KATARZYNA (POL) 113

KALINSKAYA, ANNA (RUS) 114

BABOS, TIMEA (HUN) 115

VOEGELE, STEFANIE (SUI) 116

ZAVATSKA, KATARINA (UKR) 118

BARA, IRINA (ROU) 119

MARTINCOVA, TEREZA (CZE) 120

MCNALLY, CATHERINE (USA) 121

BONAVENTURE, YSALINE (BEL) 122

WANG, XIYU (CHN) 123

DIATCHENKO, VITALIA (RUS) 124

GASPARYAN, MARGARITA (RUS) 125

SAMSONOVA, LIUDMILA (RUS) 127

SHERIF, MAYAR (EGY) 128

INGLIS, MADDISON (AUS) 130

ERRANI, SARA 131

COCCIARETTO, ELISABETTA 132

BELLIS, CATHERINE (USA) 133

GOVORTSOVA, OLGA (BLR) 134

SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA (SVK) 135

PIRONKOVA, TSVETANA (BUL) 136

BUZARNESCU, MIHAELA (ROU) 137

GOLUBIC, VIKTORIJA (SUI) 138

TOMOVA, VIKTORIYA (BUL) 139

CABRERA, LIZETTE (AUS) 140

BOUCHARD, EUGENIE (CAN) 141

ZARAZUA, RENATA (MEX) 142

DI LORENZO, FRANCESCA (USA) 143

NICULESCU, MONICA (ROU) 144

VIKHLYANTSEVA, NATALIA (RUS) 145

TSURENKO, LESIA (UKR) 146

KUCOVA, KRISTINA (SVK) 147

HON, PRISCILLA (AUS) 148

HAAS, BARBARA (AUT) 149

DART, HARRIET (GBR) 150

DOLEHIDE, CAROLINE (USA) 151

TAUSON, CLARA (DEN) 152

WANG, XINYU (CHN) 153

ARCONADA, USUE MAITANE (USA) 154

RAKHIMOVA, KAMILLA (RUS) 155

FRECH, MAGDALENA (POL) 156

KUNG, LEONIE (SUI) 157

VICKERY, SACHIA (USA) 158

BIRRELL, KIMBERLY (AUS) 158 (SR)

RUSE, ELENA-GABRIELA (ROU) 159

NARA, KURUMI (JPN) 160

OSUIGWE, WHITNEY (USA) 161

BUCSA, CRISTINA (ESP) 162

KALININA, ANHELINA (UKR) 163

ARRUABARRENA, LARA (ESP) 165

GATTO-MONTICONE, GIULIA 167

CRISTIAN, JAQUELINE (ROU) 168

RODIONOVA, ARINA (AUS) 169

MARINO, REBECCA (CAN) 171 (SR)

CEPEDE ROYG, VERONICA (PAR) 175

PATTINAMA KERKHOVE, LESLEY (NED) 176

KIICK, ALLIE (USA) 177

BUYUKAKCAY, CAGLA (TUR) 178

LOTTNER, ANTONIA (GER) 179

RAINA, ANKITA (IND) 180

LEPCHENKO, VARVARA (USA) 181

HIBI, MAYO (JPN) 182

DANILOVIC, OLGA (SRB) 183

NAITO, YUKI (JPN) 184

YOU, XIAODI (CHN) 185

OSORIO SERRANO, MARIA CAMILA (COL) 186

PAQUET, CHLOE (FRA) 187

XUN, FANG YING (CHN) 188

DI GIUSEPPE, MARTINA 189

GARCIA PEREZ, GEORGINA (ESP) 190

KOSTIC, NATALIJA (SRB) 191

BOLKVADZE, MARIAM (GEO) 192

PAAR, LAURA IOANA (ROU) 193

MURRAY SHARAN, SAMANTHA (GBR) 195

MELNIKOVA, MARINA (RUS) 196

DE VROOME, INDY (NED) 197

MUHAMMAD, ASIA (USA) 198

SCHOOFS, BIBIANE (NED) 199

LU, JIA-JING (CHN) 200

ANDERSON, ROBIN (USA) 201

SHINIKOVA, ISABELLA (BUL) 202

SRAMKOVA, REBECCA (SVK) 203

HAN, NA-LAE (KOR) 204

TALABA, GABRIELA (ROU) 205

JANI, REKA-LUCA (HUN) 206

HAN, XINYUN (CHN) 207

SEGUEL, DANIELA (CHI) 208

THANDI, KARMAN (IND) 208 (SR)

FETT, JANA (CRO) 209

KOSTOVA, ELITSA (BUL) 210

MURAMATSU, CHIHIRO (JPN) 211

OZGEN, PEMRA (TUR) 212

HOGENKAMP, RICHEL (NED) 213

AIAVA, DESTANEE (AUS) 215

KOMARDINA, ANASTASIYA (RUS) 216

GORGODZE, EKATERINE (GEO) 217

LIU, CLAIRE (USA) 218

LAO, DANIELLE (USA) 219

GALFI, DALMA (HUN) 220

SNIGUR, DARIA (UKR) 221

CHWALINSKA, MAJA (POL) 222

LIANG, EN-SHUO (TPE) 223

BAINS, NAIKTHA (GBR) 223 (SR)

GUERRERO ALVAREZ, EVA (ESP) 224

SAVINYKH, VALERIA (RUS) 225

GRABHER, JULIA (AUT) 226

KAN, VICTORIA (RUS) 227

YUAN, YUE (CHN) 229

MRDEZA, TEREZA (CRO) 230

KRUNIC, ALEKSANDRA (SRB) 231

BAPTISTE, HAILEY (USA) 232

PARRIZAS DIAZ, NURIA (ESP) 233

TAN, HARMONY (FRA) 234

Alternates

1 PEREZ, ELLEN (AUS) 235

2 BUREL, CLARA (FRA) 236

3 BENOIT, MARIE (BEL) 237

4 OKAMURA, KYOKA (JPN) 238

5 CE, GABRIELA (BRA) 239

6 JOVIC, JOVANA (SRB) 240

7 JONES, FRANCESCA (GBR) 241

8 JAKUPOVIC, DALILA (SLO) 243

9 GERLACH, KATHARINA (GER) 245

10 OMAE, AKIKO (JPN) 245 (SR)

11 SALDEN, LARA (BEL) 246

12 MIN, GRACE (USA) 247

13 TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA (ESP) 250 (SR)

14 IVAKHNENKO, VALENTYNA (RUS) 251

15 ZANEVSKA, MARYNA (BEL) 252

16 HOBGARSKI, KATHARINA (GER) 252 (SR)

17 ZAKHAROVA, ANASTASIA (RUS) 253

18 ANDRIANJAFITRIMO, TESSAH (FRA) 254

19 SWAN, KATIE (GBR) 254 (SR)

20 LOEB, JAMIE (USA) 255

21 KONJUH, ANA (CRO) 255 (SR)

22 LANSERE, SOFYA (RUS) 256

23 LUMSDEN, MAIA (GBR) 258 (SR)

24 EIKERI, ULRIKKE (NOR) 259

25 LUKAS, TENA (CRO) 260

26 CADANTU, ALEXANDRA (ROU) 261

27 BURRAGE, JODIE (GBR) 262

28 NIEMEIER, JULE (GER) 263

29 PERRIN, CONNY (SUI) 264

30 RADANOVIC, DEJANA (SRB) 265