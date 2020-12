ATP Awards: nessun italiano premiato. A Djokovic, Rublev, Alcaraz, Federer, Nadal, Pospisil e Tiafoe i premi principali. Vicente miglior coach

Il sito ufficiale dell’ATP ha appena pubblicato i vincitori degli ATP Awards 2020. Purtroppo nessun italiano ha vinto, erano candidati Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Riccardo Piatti.

Ecco i vincitori nelle varie categorie:

ATP n.1: Novak Djokovic (che oggi ha anche festeggiato le 300 settimane in vetta alla classifica mondiale)

Comeback Player of the Year: Vasek Pospisil (+89 posizioni in classifica nell’anno)

Most Improved Player of the Year: Andrey Rublev (passato dal n.23 al n.8 in classifica, con ben 5 tornei vinti in stagione)

Newcomer of the Year: Carlos Alcaraz (per il teenager iberico ben +350 posizioni nel ranking)

Stefan Edberg Sportsmanship Award: Rafael Nadal

Arthur Ashe Humanitarian Award: Frances Tiafoe (molto attivo per aiutare persone in difficoltà)

Fans’ Favourite Award: Roger Federer (per il 18esimo anno consecutivo!)

Coach of the Year: Fernando Vicente (per il suo lavoro su Rublev, giocatore più migliorato)

Miglior coppia di doppio: Mate Pavic & Bruno Soares

Fans’ Favourite Award (Doubles): Jamie Murray & Neal Skupski