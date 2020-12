Roger Federer e gli allenamenti a Dubai. Le prossime due settimane saranno decisive. Se giocherà all’Australian Open sarà al via anche nell’ATP Cup

Roger Federer, numero cinque della classifica mondiale e sei volte campione dell’Australian Open, rimane impegnato a partecipare all’Australian Open.

Dopo alcune notizie meno positive e anche mettendo in dubbio un ritorno in campo, Federer si è recato questa settimana a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove di solito svolge la prea-season, insieme alla sua famiglia e al team tecnico per testare la sua condizione fisica. “Queste tre settimane saranno molto importanti”, ha dichiarato Ivan Ljubicic, il suo allenatore, prima di partire per Dubai.

Questo sabato, Craig Tiley, il direttore dell’Australian Open, ha assicurato che la volontà di Federer è di giocare il torneo e che c’è un impegno da parte dello svizzero a viaggiare se si sentire all’altezza. “C’è un impegno da parte di Roger a venire in Australia, ma tutto dipenderà dall’evoluzione del suo ginocchio nelle prossime due o tre settimane” – dichiara Craig.

Se Federer decidesse di recarsi a Melbourne, lo svizzero dovrebbe partecipare alla ATP Cup, che si svolgerà la settimana prima degli Australian Open. Senza gareggiare per quasi un anno, Federer capisce che un paio di incontri in ATP Cup potrebbero essere un buon modo per prepararsi al Grand Slam. Nel 2020 la Svizzera si è qualificata, ma Federer e Stan Wawrinka non vollero giocarla.