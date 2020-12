Thiem e i coach, dalla comunicazione con Massu alla ruggine e cause con Bresnik

Dominic Thiem è stato uno dei migliori tennisti nel 2020, grazie alla vittoria a US Open, la finale agli Australian Open ed alle ATP Finals. Una crescita iniziata già nel 2019, grazie allo scatto avuto dopo la separazione con lo storico coach Bresnik e il nuovo percorso intrapreso con Nicolas Massu. Il cileno ha aiutato Dominic a rendere il suo tennis più offensivo: servizio più incisivo, una posizione in campo più avanzata alla ricerca del punto con meno scambi, il tutto senza snaturarne l’incredibile potenza nella spinta. Una visione vincente, visti gli ottimi risultati raggiunti che lo pongono immediatamente dietro ai due leader Djokovic e Nadal.

Massu ha parlato alla stampa cilena raccontando i segreti del loro ottimo rapporto: “Ci capiamo molto bene sia a livello personale che professionale. Tutto nasce da un’ottima comunicazione, grande rispetto e la volontà di scendere in campo e in palestra per migliorare ogni giorno. Ci unisce la passione per il tennis e il modo in cui lavoriamo, cerchiamo entrambi di alzare l’asticella, dare il nostro 100% ogni giorno.”

I due sono persone molto diverse dal punto di vista caratteriale, ma per Massu questo si è rivelato uno dei loro maggiori punti di forza: “Si, non ci assomigliamo molto, ma penso che questo ci rafforzi, abbiamo personalità diverse ma condividiamo la stessa passione per essere migliori ogni giorno. Non abbiamo nemmeno una grande differenza di età, e questo ci aiuta ad avere una grande energia dentro e fuori dal campo da tennis. A livello personale, ci stiamo conoscendo di più e stiamo costruendo la fiducia nel nostro progetto ogni giorno”.

Mentre l’idillio tra i due sembra quasi perfetto, continuano a “volare gli stracci” tra Thiem e Gunter Bresnik, ex coach di Dominic. Il “guru” austriaco è stato decisivo nella crescita del giovane Dominic verso il professionismo, portandolo da junior (nemmeno tra i più quotati all’inizio) alla top10. Tanto che quando Thiem ha deciso di cambiare strada, Gunter non l’ha presa affatto bene, esternando all’ennesima potenza il suo carattere notoriamente spigoloso. Prima dichiarazioni al veleno, tipo “se non fosse stato per me, Dominic sarebbe rimasto un tennista da Futures” o frasi simili; poi una serie di cause legali per ottenere quel che, a suo giudizio, gli spetta come risarcimento per la rottura unilaterale di accordi pluriennali.

L’ultima richiesta di Bresnik pare sia stata di 450mila euro, come percentuale che gli spetterebbe per contratti di sponsorizzazione chiusi quando era ancora manager di Dominic. Una somma ulteriore ai milioni già ricevuti dopo la separazione: si parla di cifre enormi (svariati milioni di euro, circa un terzo dei guadagni di Dominic da accordi pluriennali sottoscritti quando i due erano ancora insieme). Herwig Straka (l’attuale manager di Thiem) aveva offerto due milioni di euro o il 10% di questi contratti, ma Bresnik ha respinto le due proposte, trascinando tutta la faccenda e contratti in tribunale per ottenere quel che, a suo dire, gli spetta.

Secondo alcune fonti austriache (il portale Spox) dopo un’infinita serie di accuse tra i legali delle due parti, sembra che i due siano finalmente scesi a patti, con un incontro risolutore fissato per fine febbraio 2021, dove un mediatore giudiziario cercherà di risolvere la faccenda trovando un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Marco Mazzoni