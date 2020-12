Fabio Fognini e Jannik Sinner partiranno da Antalya. A Delray Beach poche conferme

Dopo l’annuncio ufficiale del calendario di gennaio da parte dell’ATP, molti giocatori stanno iniziando a pianificare la loro tabella di marcia per il 2021.

Uno di questi è stato Fabio Fognini, come riporta Luca Fiorino di Super Tennis, che ha scelto di giocare l’ATP 250 ad Antalya prima di trasferirsi in Australia. Stessa cosa anche per Jannik Sinner dopo l’intervista concessa da Riccardo Piatti al canale della Federazione.

Dichiara Piatti: “Jannik giocherà ad Antalya, poi uno dei due tornei Atp 250 che si disputeranno a Melbourne. E poi gli Australian Open“

Dall’altra parte dell’oceano, Delray Beach non promette benissimo dopo la conferma delle assenze di Kei Nishikori, Dan Evans, Vasek Pospisil e Sam Querrey che non saranno della partita negli Stati Uniti, mentre Tommy Paul e Taylor Fritz hanno confermato la loro presenza.