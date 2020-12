Il Masters 1000 di Monte Carlo si disputerà nel 2021. Il tour europeo dovrebbe rimanere invariato

Dichiara Chris Kermode, ex presidente dell’ATP che ricopre una posizione di consulenza presso il Monte Carlo Country Club, uno dei migliori club di tennis al mondo e che dovrebbe ospitare l’ATP Masters 1000 di Monte Carlo 2021 dall’11 al 18 aprile.

A priori non ci saranno cambiamenti nel calendario ATP per il tour su terra battuta e l’unico dubbio è quanta capacità si potrà avere per il pubblico.

“Dipendiamo da ciò che le autorità francesi ci diranno a questo proposito. Molto probabilmente, a metà gennaio inizieremo a monitorare l’andamento della pandemia e il processo di vaccinazione, per determinare quante persone potranno venire per guardare il torneo. E’ difficile da prevedere, ma quello che posso dire con certezza al 100% è che il torneo si giocherà, anche se non sappiamo con quanto pubblico” dichiara a TennisHead.