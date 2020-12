I play-off della Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) rinviati ad Aprile 2021

La Billie Jean King Tennis Cup, l’evento principale per le squadre femminili (ex Fed Cup) che debutta con un nuovo nome nel 2021, ha annunciato questo giovedì il cambio di data dei Playoff al 16 e 17 aprile. La data di inizio della competizione era per l’inizio di febbraio e sarebbe coincisa con gli Australian Open. I Playoff si svolgeranno nella stessa settimana delle Finals di Budapest,Ungheria, che si svolgeranno tra il 13 e il 18 aprile.

Tra gli scontri dei Playoff c’è il Brasile, che si reca in Polonia per affrontare la squadra della campionessa del Roland Garros 2020, Iga Swiatek.

L’Italia, invece, affronterà la Romania.

Sfide Play-PFF (16 e 17 aprile)

Polonia-Brasile

Gran Bretagna-Messico

Serbia-Canada

Lettonia-India

Giappone-Ucraina

Romania-Italia

Argentina-Kazakistan

Olanda-Cina

Le squadre che si sfideranno, invece, nelle finals della Fed Cup sono le seguenti:

Gruppo A: Francia, Russia e Ungheria

Gruppo B: Australia, Bielorussia e Belgio

Gruppo C: Stati Uniti, Spagna e Slovacchia

Gruppo D: Repubblica Ceca, Germania e Svizzera