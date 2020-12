Ci saranno 2000 spettatori al giorno nel torneo ATP 250 di Delray Beach che aprirà la stagione 2021

L’ATP ha confermato mercoledì sera che la stagione 2021 inizierà con due tornei ATP 250 a Delray Beach, in Florida, e Antalya, in Turchia in programma dal prossimo 05 gennaio.

L’evento nordamericano ha confermato poche ore dopo che il suo torneo, che di solito si svolgeva a metà febbraio, avrà 2.000 spettatori al giorno nel suo stadio da 8.000 posti, ovvero il 25 percento della sua capacità.

Ricordiamo che negli ultimi giorni la Florida ha registrato circa 9mila nuovi casi di coronavirus al giorno per una popolazione di poco superiore ai 21 milioni di abitanti.