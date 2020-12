Circuito Junior: la stagione 2021 comincerà il 5 gennaio con tre tornei. Si gioca anche in Australia

Tramite il proprio sito ufficiale, l’International Tennis Federation (ITF) ha pubblicato un nuovo aggiornamento relativo al calendario del circuito internazionale Under 18. A livello giovanile, la stagione 2021 comincerà il prossimo 5 gennaio con tre tornei: in Europa si disputeranno i G4 di Francoforte e Bratislava mentre in Australia andrà in scena un G5 a Traralgon (l’italiano Paolo Schiavone è al momento fuori di 38 posizioni dalle qualificazioni), sede che ha sempre ospitato un prestigioso evento di Grado 1 prima della disputa degli Australian Open.

Nella seconda settimana, a partire dall’11 gennaio, sono previsti ben nove tornei: spicca, su tutti, il G1 che si terrà in Repubblica Ceca. Questa settimana, in Oceania raddoppieranno gli appuntamenti: oltre ad un G4 a Traralgon, infatti, si disputerà anche un evento di categoria inferiore (G5) in Nuova Zelanda: per quanto concerne il tennis Juniores in Europa, da segnalare un G4 a Belgrado e un G5 in Germania ai quali potrebbero partecipare diversi italiani.

CIRCUITO JUNIOR – PRIMA SETTIMANA 2021 (DAL 5 GENNAIO)

J4 Francoforte (Germania) – Cemento indoor

J4 Bratislava (Slovacchia) – Cemento indoor

J5 Traralgon (Australia) – Cemento outdoor

CIRCUITO JUNIOR – SECONDA SETTIMANA 2021 (DALL’11 GENNAIO)

J1 Praga Est (Repubblica Ceca) – Carpet indoor

J4 Belgrado (Serbia) – Terra indoor

J4 Traralgon (Australia) – Cemento outdoor

J4 Ramat Ha Sharon (Israele) – Cemento outdoor

J5 Offenbach (Germania) – Cemento indoor

J5 Manchester (Stati Uniti) – Cemento indoor

J5 Balashiha (Russia) – Cemento indoor

J5 Hong Kong (Hong Kong) – Cemento outdoor

J5 Christchurch (Nuova Zelanda) – Cemento outdoor