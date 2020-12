Australian Open: Tra poche ore arriverà l’ufficialità. Si parte l’8 febbraio e ci sarà anche la presenza di pubblico. Raggiunto accordo con lo Stadio per i prossimi 3 anni

Buone notizie per il tennis mondiale arrivano dall’Australia con la conferma che l’entità guidata da Craig Tiley, Tennis Australia, ha raggiunto un accordo con il quale nelle prossime ore renderà ufficiale che l’Australian Open 2021 inizierà l’8 febbraio e fornirà tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti e la capacità consentita.

Come se non bastasse, sono stati rinnovati i contratti di sponsorizzazione e collaborazione, facendo sì che il primo Grande Slam della stagione continui per almeno altri tre anni nella sede del Melbourne Park, come riportato da TheAge.