Maria Sharapova rivela il momento in cui ha deciso di ritirarsi dal tennis

Maria Sharapova, ex numero uno al mondo e una delle più straordinarie giocatrici della storia del tennis femminile, per quello che ha rappresentato (e fatto, nel bene e nel male) all’interno e fuori dal campo, si è ritirata all’inizio di questa stagione, dopo gli Australian Open. La 33enne russa ha attraversato anni difficili, con vari problemi, e questo martedì ha rivelato il momento in cui si è resa conto che la sua carriera era giunta al termine.

“Era una cosa che avevo in mente già da molto tempo prima di prendere questa decisione. Conosco bene il mio corpo, le mie capacità. Meglio di chiunque altro, ovviamente. Ne ho parlato prima con molte persone, che mi hanno consigliato, ma la decisione finale deve sempre essere individuale. Ho capito che dovevo fermarmi nel momento in cui ho perso la voglia di competere, di giocare, di vincere. E questa cosa non torna più. In quel momento ho capito che ero più felice di fare qualcos’altro”, ha confessato l’ex n.1 del mondo.