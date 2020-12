Krajinovic: “Voglio battere Djokovic e penso possa accadere” e ringrazia il n.1 del mondo

Filip Krajinovic è uno dei numerosi tennisti serbi che ha approfittato della pre-season per allenarsi nell’Accademia di Novak Djokovic a Belgrado.

Il numero 31 del mondo, citato da Essentially Sports, ha ringraziato Novak per aver aperto ai tennisti la sua accademia. “Siamo in 15 sui campi da tennis di Novak, ci stiamo preparando e ci stiamo allenando, non sappiamo con certezza per cosa, ma speriamo che sia per l’Australian Open. E’ bello avere Novak lì, ci dà consigli, grazie di tutto”, ha dichiarato il serbo.

Nonostante la sua ammirazione per Djokovic, Krajinovic ha mostrato ambizione nel poter battere il numero uno del mondo, cosa che è successa solo nel 2010, ma a causa di un forfait di Nole. “È molto difficile con Novak, è un eroe di una nazione, un idolo. Ma voglio batterlo, penso di poterlo battere”.

“Ho giocato una buona partita a Roma, mi ha battuto dopo due set, poi ho sprecato un set point a Vienna ma è stata una grande esperienza per me. Spero di batterlo presto. Ma forse la mia mano sarà più bloccata nei momenti importanti, perché so che dall’altra parte della rete c’è il migliore di tutti i tempi”, ha concluso.