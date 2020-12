Rumors: Indian Wells 2021 potrebbe svolgersi dopo US Open

La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dell’ATP sul nuovo calendario 2021 (almeno per i primi mesi dell’anno) contribuisce ad alimentare le voci sulle date dei vari eventi, tra spostamenti, new entry e cancellazioni.

Sembra ormai certa la collocazione degli Australian Open in febbario; grande incertezza in merito alla sorte di Indian Wells. Il ricco Masters 1000 californiano (di proprietà del magnate dell’informatica Larry Ellison) quasi sicuramente non verrà disputato in marzo: troppo vicino all’Australian Open e soprattutto molto grave la situazione sanitaria in California. Mentre tutti pensavano ad una cancellazione dell’edizione 2021 (dopo quella 2020), adesso nuove voci parlano di un possibile rinvio di Indian Wells a fine settembre, dopo US Open e prima della trasferta asiatica, che quest’anno tutti si augurano possa svolgersi (magari con restizioni di pubblico se il piano di vaccinazione globale fosse in ritardo e/o poco efficace).

Vedremo cosa accadrà, ormai la “fumata bianca” da parte dell’ATP non dovrebbe tardare.