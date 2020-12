Rumors: Dubai sarà la capitale del tennis a gennaio. Un WTA 500 e le quali dell’Australian Open

E’ confermato e sarà ufficializzato nelle prossime ore: gli Emirati Arabi Uniti saranno addirittura la capitale del tennis nel gennaio 2021, con una WTA 500 per aprire la stagione e anche la fase di qualificazione dell’Australian Open, che per la prima volta nella storia non si svolgeranno a Melbourne per ridurre il numero di visti che il governo australiano deve concedere a causa del coronavirus.

I due eventi si giocheranno a porte chiuse e in date leggermente diverse: il WTA si giocherà dal 5 al 13 gennaio e le qualificazioni dello slam aussie per 5 giorni, dal 9 al 13.

Il torneo WTA dovrebbe avere almeno 56 giocatrici, per dare la possibilità di competere a quante più tenniste possibili all’interno della top 100 mondiale.